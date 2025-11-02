Directorio de Empresas
Hotel Engine
Hotel Engine Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Hotel Engine totaliza R$552K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Hotel Engine. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$552K
Nivel
L3
Base
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Hotel Engine?
+R$320K
+R$491K
+R$110K
+R$193K
+R$121K
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Hotel Engine in Brazil está en una compensación total anual de R$623,308. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hotel Engine para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$551,600.

