El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Holiday Extras totaliza £44.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Holiday Extras. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Holiday Extras
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£44.3K
Nivel
L1
Base
£41.3K
Stock (/yr)
£0
Bono
£3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Holiday Extras?

£122K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ingeniero de Software di Holiday Extras in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £56,648. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Holiday Extras untuk posisi Ingeniero de Software in United Kingdom adalah £42,300.

Otros Recursos