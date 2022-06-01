Directorio de Empresas
HireVue
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

HireVue Salarios

El salario de HireVue varía de $57,710 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $175,120 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HireVue. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$160K
Operaciones de Marketing
$90.5K
Ventas
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ingeniero de Software
$175K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at HireVue is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HireVue is $125,373.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para HireVue

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Tesla
  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos