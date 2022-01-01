Directorio de Empresas
Hiretual
Hiretual Salarios

El salario de Hiretual varía de $50,250 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $129,350 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hiretual. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$114K
Diseñador de Producto
$129K
Gerente de Producto
$111K

Ingeniero de Software
$50.3K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Hiretual es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hiretual es $112,434.

