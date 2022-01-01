Hiretual Salarios

El salario de Hiretual varía de $50,250 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $129,350 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hiretual . Última actualización: 9/5/2025