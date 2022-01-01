Hired Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Hired varía de $115,575 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $447,750 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hired. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Ingeniero de Software
Median $170K
Analista de Datos
$116K

Gerente de Ciencia de Datos
$201K
Científico de Datos
$172K
Gerente de Producto
$448K
Ventas
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
$201K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Hired es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $447,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hired es $171,240.

Otros Recursos