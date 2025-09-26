Directorio de Empresas
HiMama
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

HiMama Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en HiMama totaliza CA$145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HiMama. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$145K
Nivel
Senior Software Engineer
Base
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en HiMama?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingeniero de Software la HiMama in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$168,899. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HiMama pentru rolul de Ingeniero de Software in Canada este CA$145,481.

