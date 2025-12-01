Directorio de Empresas
Highspot
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Highspot Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Highspot varía de $221K por year para Software Engineer II a $230K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $240K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Highspot. Última actualización: 12/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Highspot, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Highspot, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Highspot in United States está en una compensación total anual de $380,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Highspot para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $229,000.

Otros Recursos

