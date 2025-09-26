Directorio de Empresas
HighLevel
HighLevel Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en HighLevel totaliza ₹40.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HighLevel. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total por año
₹40.9K
Nivel
L3
Base
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en HighLevel?

₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en HighLevel in India está en una compensación total anual de ₹56,885. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HighLevel para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹36,556.

Otros Recursos