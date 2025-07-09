HeyJobs Salarios

El rango de salarios de HeyJobs oscila entre $60,504 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $92,188 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HeyJobs . Última actualización: 8/19/2025