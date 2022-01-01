Directorio de Empresas
Hexaware Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Hexaware Technologies Salarios

El salario de Hexaware Technologies varía de $3,616 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $273,625 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hexaware Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $7.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $122K
Contador
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operaciones de Negocio
$5.3K
Analista de Negocios
$7.3K
Servicio al Cliente
$5.4K
Analista de Datos
$21.8K
Científico de Datos
$10.1K
Analista Financiero
$15.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gerente de Producto
$98.5K
Gerente de Proyecto
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$31.3K
Gerente de Programa Técnico
$274K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Hexaware Technologies es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $273,625. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hexaware Technologies es $15,635.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Hexaware Technologies

Empresas Relacionadas

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos