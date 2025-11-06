Directorio de Empresas
HERE Technologies
HERE Technologies Ingeniero de Software Salarios en Mumbai Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region en HERE Technologies varía de ₹3.67M por year para L5 a ₹5.76M por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Mumbai Metropolitan Region totaliza ₹2.48M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
Software Engineer I(Nivel de Entrada)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en HERE Technologies?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹5,755,722. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region es ₹2,131,084.

