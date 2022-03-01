Directorio de Empresas
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Salarios

El salario de Henry Ford Health System varía de $94,554 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $169,150 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Henry Ford Health System. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $100K
Científico de Datos
$94.6K
Gerente de Programa
$169K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Henry Ford Health System es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $169,150. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Henry Ford Health System es $100,000.

