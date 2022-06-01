Directorio de Empresas
Havas
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Havas Salarios

El salario de Havas varía de $4,975 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $129,350 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Havas. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador de Producto
Median $45.6K
Desarrollo de Negocios
$49K
Jefe de Gabinete
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Analista de Datos
$29.3K
Recursos Humanos
$100K
Marketing
$22.7K
Operaciones de Marketing
$129K
Ingeniero de Software
$5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Havas es Operaciones de Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Havas es $47,318.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Havas

Empresas Relacionadas

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos