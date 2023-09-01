Directorio de Empresas
Hashmap Salarios

El salario de Hashmap varía de $145,725 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior a $235,740 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hashmap. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gerente de Producto
$236K
Arquitecto de Soluciones
$146K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Hashmap es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $235,740. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hashmap es $190,732.

Otros Recursos

