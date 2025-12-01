Directorio de Empresas
Harvard University
Harvard University Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en Harvard University varía de $41K a $58.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$47K - $55K
United States
Rango Común
Rango Posible
$41K$47K$55K$58.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Harvard University?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Harvard University in United States está en una compensación total anual de $58,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Harvard University para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $41,000.

