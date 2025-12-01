Directorio de Empresas
Harvard University
Harvard University Ingeniero Biomédico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Biomédico in United States en Harvard University totaliza $42K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Harvard University
PhD Student
Boston, MA
Total por año
$42K
Nivel
L3
Base
$42K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Harvard University?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Biomédico en Harvard University in United States está en una compensación total anual de $110,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Harvard University para el puesto de Ingeniero Biomédico in United States es $58,000.

