Hansen Technologies
Hansen Technologies Salarios

El salario de Hansen Technologies varía de $9,478 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $112,025 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hansen Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $9.5K
Analista de Negocios
$79.4K
Gerente de Producto
$112K

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Hansen Technologies is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hansen Technologies is $79,387.

