Gusto
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Gusto Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Turkey en Gusto varía de TRY 972K a TRY 1.41M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$27K - $31.3K
Turkey
Rango Común
Rango Posible
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Gusto in Turkey está en una compensación total anual de TRY 1,410,493. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gusto para el puesto de Analista Financiero in Turkey es TRY 971,936.

