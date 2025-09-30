Directorio de Empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Wroclaw Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area en Grid Dynamics varía de PLN 57.8K por year para T1 a PLN 230K por year para T3. El paquete de compensación mediano year in Wroclaw Metropolitan Area totaliza PLN 152K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 250,915. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area es PLN 179,760.

