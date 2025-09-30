Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Moldova

La compensación de Ingeniero de Software in Moldova en Grid Dynamics varía de MDL 617K por year para T2 a MDL 905K por year para T3. El paquete de compensación mediano year in Moldova totaliza MDL 705K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono T1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Grid Dynamics ?

