La compensación de Científico de Datos in San Francisco Bay Area en Grid Dynamics totaliza $130K por year para T2. El paquete de compensación mediano year in San Francisco Bay Area totaliza $130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)