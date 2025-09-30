Directorio de Empresas
Great Learning
Great Learning Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Great Learning totaliza ₹1.65M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Great Learning. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.65M
Nivel
L1
Base
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Great Learning?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Ingeniero de Software na Great Learning in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹3,193,718. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Great Learning para a função de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru é ₹1,559,059.

Otros Recursos