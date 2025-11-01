Directorio de Empresas
Grafana
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Grafana Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en Grafana totaliza $285K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Total por año
$285K
Nivel
L5
Base
$201K
Stock (/yr)
$0
Bono
$83.8K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Grafana?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Grafana in United States está en una compensación total anual de $286,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $283,999.

