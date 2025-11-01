Directorio de Empresas
Grafana
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

Grafana Ventas Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹15.96M - ₹18.56M
India
Rango Común
Rango Posible
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Grafana in India está en una compensación total anual de ₹20,643,406. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grafana para el puesto de Ventas in India es ₹14,745,290.

Otros Recursos