GovTech
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

GovTech Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Singapore en GovTech varía de SGD 112K a SGD 160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Rango Común
Rango Posible

SGD 211K

Títulos Incluidos

Data Architect

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en GovTech in Singapore está en una compensación total anual de SGD 159,685. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Singapore es SGD 112,320.

