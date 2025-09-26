GovTech Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Singapore en GovTech varía de SGD 112K a SGD 160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio SGD 127K - SGD 145K Singapore Rango Común Rango Posible SGD 112K SGD 127K SGD 145K SGD 160K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en GovTech para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

SGD 211K Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de SGD 39,510+ (a veces SGD 395,100+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en GovTech ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título