¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Singapore en GovTech totaliza SGD 122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 122K
Nivel
II
Base
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 20.2K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en GovTech?

SGD 211K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en GovTech in Singapore está en una compensación total anual de SGD 179,587. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech para el puesto de Ingeniero de Software in Singapore es SGD 105,221.

