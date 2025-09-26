Directorio de Empresas
GovTech
GovTech Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Singapore en GovTech totaliza SGD 138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 138K
Nivel
L2
Base
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 25.9K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en GovTech?

SGD 211K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 298,803. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Gerente de Producto role in Singapore is SGD 149,876.

