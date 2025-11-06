Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Greater Ottawa Area en Government of Canada totaliza CA$111K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total por año
CA$111K
Nivel
Entry
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
7 Años
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Government of Canada in Greater Ottawa Area está en una compensación total anual de CA$118,490. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Greater Ottawa Area es CA$111,120.

