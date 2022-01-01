Goibibo Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Goibibo varía de $11,854 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $65,444 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Goibibo. Última actualización: 10/16/2025

Ingeniero de Software
Median $15.6K

Ingeniero de Software Backend

Diseñador de Producto
$11.9K
Gerente de Producto
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Ingeniería de Software
$65.4K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Goibibo es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $65,444. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Goibibo es $38,255.

