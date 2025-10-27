Directorio de Empresas
GOAT
La compensación total promedio de Legal in United States en GOAT varía de $203K a $295K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GOAT. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$233K - $265K
United States
Rango Común
Rango Posible
$203K$233K$265K$295K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En GOAT, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en GOAT in United States está en una compensación total anual de $295,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GOAT para el puesto de Legal in United States es $202,500.

Otros Recursos