Directorio de Empresas
GOAT
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Todos los Salarios de Contador

GOAT Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en GOAT varía de $58.7K a $82.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GOAT. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$63.5K - $73.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Contador contribuciones en GOAT para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En GOAT, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Contador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en GOAT in United States está en una compensación total anual de $82,110. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GOAT para el puesto de Contador in United States es $58,650.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para GOAT

Empresas Relacionadas

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos