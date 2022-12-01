Directorio de Empresas
Glean
Glean Salarios

El salario de Glean varía de $62,409 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior a $1,054,700 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Glean. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $340K
Científico de Datos
$261K

Reclutador
$86.1K
Ventas
$289K
Ingeniero de Ventas
$230K
Gerente de Ingeniería de Software
$1.05M
Arquitecto de Soluciones
$62.4K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Glean, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Glean es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,054,700. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Glean es $245,692.

