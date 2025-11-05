La compensación de Ingeniero de Software in Poland en GFT Group varía de PLN 129K por year para Software Engineer a PLN 174K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Poland totaliza PLN 160K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GFT Group. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
