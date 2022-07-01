Directorio de Empresas
Genomatica
Genomatica Salarios

El salario mediano de Genomatica es $246,263 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Genomatica. Última actualización: 11/21/2025

Ingeniero de Software
$246K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Genomatica es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $246,263. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genomatica es $246,263.

Otros Recursos

