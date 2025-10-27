Directorio de Empresas
Genesys
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Genesys Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Canada en Genesys totaliza CA$272K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total por año
CA$272K
Nivel
-
Base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$54.3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
18 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Genesys in Canada está en una compensación total anual de CA$204,196. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$204,196.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Genesys

Empresas Relacionadas

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos