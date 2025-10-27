Genesys Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in Ireland en Genesys varía de €46.3K por year para L1 a €56.2K por year para L2. El paquete de compensación mediano year in Ireland totaliza €47.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Ver 1 Más Niveles

