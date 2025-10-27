La compensación de Diseñador de Producto in Ireland en Genesys varía de €46.3K por year para L1 a €56.2K por year para L2. El paquete de compensación mediano year in Ireland totaliza €47.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
