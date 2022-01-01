Directorio de Empresas
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Salarios

El salario de General Dynamics Information Technology varía de $75,000 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior a $164,175 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de General Dynamics Information Technology. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $112K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Sistemas

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $155K
Analista de Ciberseguridad
Median $75K

Científico de Datos
Median $143K
Arquitecto de Soluciones
Median $133K
Analista de Negocios
Median $91K
Analista de Datos
Median $100K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $146K
Consultor de Gestión
$152K
Gerente de Producto
$91.5K
Gerente de Proyecto
$117K
Reclutador
$98.9K
Gerente de Programa Técnico
$164K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en General Dynamics Information Technology es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $164,175. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en General Dynamics Information Technology es $117,300.

