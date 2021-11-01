Directorio de Empresas
Gazprom
Gazprom Salarios

El salario de Gazprom varía de $13,028 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el extremo inferior a $86,918 para un Ingeniero de Control en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Gazprom. Última actualización: 10/21/2025

Ingeniero de Software
Median $30.4K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $23.9K
Analista de Datos
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Diseñador de Producto
Median $27.8K
Gerente de Producto
Median $37K
Gerente de Proyecto
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analista de Negocios
$49.5K
Ingeniero de Control
$86.9K
Redactor Publicitario
$19.2K
Éxito del Cliente
$13K
Analista Financiero
Median $60K
Ingeniero Geólogo
$37.1K
Diseñador Gráfico
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banquero de Inversión
$61.2K
Consultor de Gestión
$20.9K
Marketing
$50.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$60.4K
Arquitecto de Soluciones
$63.1K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Gazprom es Ingeniero de Control at the Common Range Average level con una compensación total anual de $86,918. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gazprom es $37,254.

