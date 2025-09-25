Directorio de Empresas
fuseproject
  • Salarios
  • Diseñador Industrial

  • Todos los Salarios de Diseñador Industrial

fuseproject Diseñador Industrial Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador Industrial in United States en fuseproject totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de fuseproject. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Total por año
$135K
Nivel
L4
Base
$135K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en fuseproject?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Industrial en fuseproject in United States está en una compensación total anual de $149,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en fuseproject para el puesto de Diseñador Industrial in United States es $135,000.

