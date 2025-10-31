Directorio de Empresas
Furlenco
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Furlenco Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in India en Furlenco totaliza ₹4.64M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Furlenco. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹4.64M
Nivel
-
Base
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Furlenco?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Furlenco in India está en una compensación total anual de ₹6,233,013. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Furlenco para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹4,635,958.

