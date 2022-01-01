Directorio de Empresas
Fullscript
Fullscript Salarios

El rango de salarios de Fullscript oscila entre $55,164 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior y $127,104 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fullscript. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $74.3K

Diseñador de Experiencia de Usuario

Analista Financiero
$61.2K

Marketing
$55.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$119K
The highest paying role reported at Fullscript is Ingeniero de Software at the L5 level with a yearly total compensation of $127,104. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fullscript is $87,534.

