Fresenius Salarios

El salario de Fresenius varía de $75,170 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $213,925 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fresenius. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero Mecánico
$89.6K
Gerente de Producto
$156K
Gerente de Proyecto
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingeniero de Software
$75.2K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Fresenius es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $213,925. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fresenius es $122,663.

