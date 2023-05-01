FreeWire Technologies Salarios

Directorio de Empresas
El salario de FreeWire Technologies varía de $77,610 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $181,090 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FreeWire Technologies. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero de Software
Median $180K
Recursos Humanos
$77.6K
Ingeniero Mecánico
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$181K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en FreeWire Technologies es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $181,090. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en FreeWire Technologies es $156,330.

Otros Recursos