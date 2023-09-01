Directorio de Empresas
Framer
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Framer Salarios

El salario de Framer varía de $141,344 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $152,335 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Framer. Última actualización: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $141K
Desarrollo de Negocios
$152K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Framer es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $152,335. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Framer es $146,839.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Framer

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Lyft
  • PayPal
  • Roblox
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/framer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.