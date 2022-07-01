Directorio de Empresas
Foxtrot
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Foxtrot Salarios

El salario de Foxtrot varía de $125,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $201,000 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Foxtrot. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $125K
Operaciones de Negocio
$201K
Gerente de Producto
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Foxtrot is Operaciones de Negocio at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Foxtrot is $142,710.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Foxtrot

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • PayPal
  • Databricks
  • Pinterest
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos