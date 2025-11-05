La compensación de Ingeniero de Software in India en Fortinet varía de ₹3.07M por year para P2 a ₹10.57M por year para P6. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹3.64M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fortinet, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
