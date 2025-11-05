Directorio de Empresas
Fortinet
Fortinet Gerente de Producto Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area en Fortinet totaliza $410K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Total por año
$410K
Nivel
P6
Base
$350K
Stock (/yr)
$0
Bono
$60K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
20 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Fortinet?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Fortinet, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Fortinet in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $510,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fortinet para el puesto de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area es $410,000.

