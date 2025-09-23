Directorio de Empresas
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in New Zealand en Fisher & Paykel Healthcare varía de NZ$67.7K a NZ$98.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fisher & Paykel Healthcare. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

NZ$77.7K - NZ$88.5K
New Zealand
Rango Común
Rango Posible
NZ$67.7KNZ$77.7KNZ$88.5KNZ$98.6K
Rango Común
Rango Posible

NZ$276K

Recibe lo Justo, No te Estafen

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fisher & Paykel Healthcare?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand está en una compensación total anual de NZ$98,556. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fisher & Paykel Healthcare para el puesto de Ingeniero Mecánico in New Zealand es NZ$67,653.

