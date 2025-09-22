Directorio de Empresas
First National Technlogy Solutions
First National Technlogy Solutions Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en First National Technlogy Solutions varía de $109K a $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First National Technlogy Solutions. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$116K - $141K
United States
Rango Común
Rango Posible
$109K$116K$141K$148K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en First National Technlogy Solutions?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en First National Technlogy Solutions está en una compensación total anual de $148,480. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en First National Technlogy Solutions para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $108,800.

