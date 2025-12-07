Directorio de Empresas
Fireblocks
La compensación total promedio de Tecnólogo en Información (TI) en Fireblocks varía de ₪551K a ₪754K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$177K - $210K
Israel
Rango Común
Rango Posible
$163K$177K$210K$224K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Fireblocks está en una compensación total anual de ₪753,965. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fireblocks para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es ₪550,723.

Otros Recursos

